Правительство Молдовы опровергло фейк о ремонте виллы в Кондрице.

Правительство опровергает появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что компания, якобы связанная с семьей президента Майи Санду, была законтрактована для проведения ремонтных работ в резиденции в Кондрице.

По заявлениям представителей исполнительной власти, оба организованных тендера на проведение работ в комплексе были отменены из-за отсутствия участников, и в итоге ни один контракт так и не был заключен, передает deschide.md

«Подведомственные Государственной канцелярии учреждения отмечают, что для ремонта виллы в Кондрице не нанималась никакая фирма. Информация, распространяемая некоторыми онлайн-платформами, является ложной», — говорится в комментарии правительства.

Управление по эксплуатации зданий правительства уточняет, что изначально организовало тендер на проведение работ в государственном комплексе в Кондрице, однако процедура была отменена, так как не зарегистрировался ни один участник. Позже ведомство запустило повторную процедуру, которую постигла та же участь — опять же из-за отсутствия заявок.

После двух попыток, по данным правительства, Управление больше не организовывало тендеров и не прибегало к процедуре прямых закупок.

Этот комментарий последовал за тем, как в Сети распространились утверждения о якобы заключении контракта с фирмой на проведение этих работ и о существовании связей между этой компанией и семьей президента Майи Санду.

Комплекс в Кондрице находится в ведении структур, подчиненных правительству. Майя Санду еще в 2021 году заявляла, что не планирует использовать резиденцию для проживания и что властям предстоит найти другой способ ее использования.