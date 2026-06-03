Правительство Молдовы определилось с агропродовольственной политикой до 2030 года

Программа предусматривает постепенное увеличение государственного финансирования этого сектора с 2,3 млрд леев в 2026 году до 5,3 млрд леев в 2030 году, с запланированным совокупным бюджетом в 18,9 млрд леев, пишет logos-pres.md

«Это долгожданная программа для фермеров — мы переходим от ежегодного планирования к более четкому, предсказуемому и многолетнему видению развития сельского хозяйства. Фермерам нужна не только поддержка, но и предсказуемость. Мы хотим поддержать те инвестиции, которые развивают сельское хозяйство в долгосрочной перспективе — современные фермы, местную переработку, ирригационные системы, эффективные технологии и конкурентоспособный сельский бизнес», — заявила министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга.

Новый подход предусматривает выделение субсидий сельхозпроизводителям на конкурсной основе, то есть, всестороннюю оценку специальной комиссией инвестиционных проектов до предоставления финансирования. Это обеспечит направление финансовой поддержки на проекты, «которые в наибольшей степени способствуют достижению целей политики в области сельского хозяйства и развития сельских районов и представляют собой оптимальное соотношение затрат и эффекта».

Финансовая поддержка организована по трем категориям допустимых мер:

Первая категория относится к прямым выплатам бенефициариям. Это формы поддержка отраслей агропродовольственного сектора: определенные сегменты животноводства («на голову животного», «на килограмм продукции») и растениеводства («на гектар»).

относится к прямым выплатам бенефициариям. Это формы поддержка отраслей агропродовольственного сектора: определенные сегменты животноводства («на голову животного», «на килограмм продукции») и растениеводства («на гектар»). Вторая категория включает секторальные меры. Они относятся к областям, где необходима поддержка, которая лучше ориентирована на производственную и логистическую цепочку. Программа включает меры по развитию виноградарства, повышению конкурентоспособности винодельческих предприятий, планированию производства и его адаптации к рыночному спросу, внедрению технологий, адаптированных к изменению климата, развитию пчеловодства и включению производителей в программы повышения качества.

включает секторальные меры. Они относятся к областям, где необходима поддержка, которая лучше ориентирована на производственную и логистическую цепочку. Программа включает меры по развитию виноградарства, повышению конкурентоспособности винодельческих предприятий, планированию производства и его адаптации к рыночному спросу, внедрению технологий, адаптированных к изменению климата, развитию пчеловодства и включению производителей в программы повышения качества. Третья категория относится к развитию сельских регионов. Она включает как элементы развития сельхозпроизводства (через инвестиции в модернизацию инфраструктуры, страхования, кредитование), так диверсификацию экономической деятельности в сельской местности. А также к этой категории относится программа LEADER, трансферт знаний, сельскохозяйственный консалтинг и развитие материальной базы для исследований и профессиональной подготовки.

Финансовая поддержка будет предоставляться через Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской местности. Бюджет фонда ежегодно утверждается законом о государственном бюджете. Предполагается возможностью привлечения средств от партнеров по развитию.

Новым элементом является интеграция Системы сельскохозяйственных знаний и инноваций (AKIS). Благодаря этой системе фермеры смогут получать практическую и консалтинговую поддержку для более эффективного управления сельскохозяйственными угодьями (экономика, агротехнологии, почвоведение, мелиорация и др.).

PSPA 2026-2030 гг. также предусматривает систему мониторинга, основанную на показателях эффективности, результатов и воздействия. Каждое мероприятие будет ежегодно анализироваться в зависимости от полученных результатов.

На 2026 год объем Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности составляет около 2,3 млрд леев, из которых около 628,8 млна леев соотносятся с действиями в рамках Плана экономического роста Республики Молдова.