Правительство изменяет законодательство об оперативном реагировании на ЧС

Новые меры направлены на уточнение обязанностей ведомств при ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

По данным МВД, поправки более четко определяют порядок межведомственной координации, обмена информацией, а также задействования потенциала гражданской защиты и оперативного реагирования, передает noi.md

Еще один аспект касается обучения и аттестации профильных специалистов. Кроме того, у местных властей и общин появится более четкая база для выявления рисков и подготовки к различным сценариям чрезвычайных ситуаций.

В Министерстве внутренних дел заявляют, что новые правила призваны обеспечить более быстрое и слаженное реагирование в кризисных ситуациях, уделяя первостепенное внимание защите жизни и здоровья людей, а также минимизации ущерба.