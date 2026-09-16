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noi.md logonoi
16 Сентября 2026, 23:00
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Правительство изменяет законодательство об оперативном реагировании на ЧС

Новые меры направлены на уточнение обязанностей ведомств при ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Правительство изменяет законодательство об оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации.
Правительство изменяет законодательство об оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации.

По данным МВД, поправки более четко определяют порядок межведомственной координации, обмена информацией, а также задействования потенциала гражданской защиты и оперативного реагирования, передает noi.md

Еще один аспект касается обучения и аттестации профильных специалистов. Кроме того, у местных властей и общин появится более четкая база для выявления рисков и подготовки к различным сценариям чрезвычайных ситуаций. 

В Министерстве внутренних дел заявляют, что новые правила призваны обеспечить более быстрое и слаженное реагирование в кризисных ситуациях, уделяя первостепенное внимание защите жизни и здоровья людей, а также минимизации ущерба.

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Источник
noi.md logonoi
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