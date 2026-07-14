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tv8.md logotv8
14 Июля 2026, 21:26
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Повторная экспертиза не выявила следов удушения в деле о смерти Людмилы Вартик

Завершена повторная судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти бывшей воспитательницы из Хынчешт Людмилы Выртик.

Повторная экспертиза не выявила следов удушения в деле о смерти Людмилы Вартик.
Повторная экспертиза не выявила следов удушения в деле о смерти Людмилы Вартик.

Об этом сообщил её муж Думитру Вартик, который является единственным подозреваемым по делу, передает tv8.md

По его словам, экспертиза была проведена комиссией из шести специалистов и показала, что смерть женщины наступила в результате травм, полученных при падении с высоты. Вартик также заявил, что специалисты не обнаружили следов удушения.

Эксгумация Людмилы Вартик состоялась 6 мая по просьбе родственников. Адвокаты семьи подтвердили завершение экспертизы, однако сообщили, что представят детали после изучения отчёта.

В Генеральной прокуратуре, которая занимается расследованием дела, на запросы не ответили.

Смерть Людмилы Вартик получила широкий общественный резонанс после заявления Национальной коалиции «Жизнь без насилия» о том, что женщина могла на протяжении нескольких лет подвергаться домашнему насилию. В организации предположили, что трагедия могла стать следствием этих злоупотреблений. Думитру Вартик отверг все обвинения.

Полиция сообщала, что женщина оставила предсмертную записку, на её теле не были обнаружены признаки насильственной смерти, а за последние пять лет в семье не было зарегистрировано обращений по фактам домашнего насилия.

После скандала Думитру Вартик был исключён из Партии действия и солидарности (PAS) и ушёл с должности заместителя председателя Районного совета Хынчешт.

Источник
tv8.md logotv8
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