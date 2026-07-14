Повторная экспертиза не выявила следов удушения в деле о смерти Людмилы Вартик.

Завершена повторная судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти бывшей воспитательницы из Хынчешт Людмилы Выртик.

Об этом сообщил её муж Думитру Вартик, который является единственным подозреваемым по делу, передает tv8.md

По его словам, экспертиза была проведена комиссией из шести специалистов и показала, что смерть женщины наступила в результате травм, полученных при падении с высоты. Вартик также заявил, что специалисты не обнаружили следов удушения.

Эксгумация Людмилы Вартик состоялась 6 мая по просьбе родственников. Адвокаты семьи подтвердили завершение экспертизы, однако сообщили, что представят детали после изучения отчёта.

В Генеральной прокуратуре, которая занимается расследованием дела, на запросы не ответили.

Смерть Людмилы Вартик получила широкий общественный резонанс после заявления Национальной коалиции «Жизнь без насилия» о том, что женщина могла на протяжении нескольких лет подвергаться домашнему насилию. В организации предположили, что трагедия могла стать следствием этих злоупотреблений. Думитру Вартик отверг все обвинения.

Полиция сообщала, что женщина оставила предсмертную записку, на её теле не были обнаружены признаки насильственной смерти, а за последние пять лет в семье не было зарегистрировано обращений по фактам домашнего насилия.

После скандала Думитру Вартик был исключён из Партии действия и солидарности (PAS) и ушёл с должности заместителя председателя Районного совета Хынчешт.