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logos-press.md logologos-press
15 Сентября 2026, 20:09
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Потребители смогут сравнивать цены на электроэнергию и газ онлайн

Сервис доступен на сайте агентства, он объединяет в одном месте информацию о доступных предложениях в едином формате.

Потребители смогут сравнивать цены на электроэнергию и газ онлайн.
Потребители смогут сравнивать цены на электроэнергию и газ онлайн.

Потребители могут сравнивать ориентировочную стоимость и основные условия предложений, не собирая и не анализируя отдельно информацию от каждого поставщика, передает logos-pres.md

«Важно отметить, что эта платформа не продает и не покупает электроэнергию или газ и не рекомендует какого-либо поставщика. Это независимая платформа, единое пространство для сравнения предложений по поставкам для бытовых и небытовых потребителей, чтобы сделать осознанный выбор», — заявил на пресс-конференции член Совета НАРЭ Константин Боросан.

Он также представил принцип работы платформы. В настоящее время она работает в тестовом режиме, а с 1 октября будет доступна в полном объеме.

Для получения результатов пользователь выбирает вид энергии, указывает населенный пункт, тип потребителя, уровень подключения и вводит предполагаемый годовой объем потребления. В зависимости от выбранных параметров сервис показывает доступные предложения и ориентировочную стоимость на год.

Представленные результаты являются ориентировочными и зависят от введенных пользователем данных, фактического объема потребления и условий конкретного предложения. Поэтому при выборе предложения следует учитывать не только расчетную стоимость, но и срок действия договора, структуру цены и другие применимые условия.

Разработка сервиса была осуществлена при поддержке ПРООН в Молдове и правительства Италии в рамках усилий по повышению прозрачности и расширению доступа потребителей к актуальной информации об энергетическом рынке.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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