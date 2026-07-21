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kommersant.ru logokommersant
21 Июля 2026, 14:50
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Посол Молдовы вызван в МИД РФ: ему заявлен протест

Как отмечается в сообщении, «19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России «для проверки документов» и без разъяснений сняли с него дипломатические номера».

Посол Молдовы вызван в МИД РФ: ему заявлен протест.
Посол Молдовы вызван в МИД РФ: ему заявлен протест.

Полицейские также «применили к сотрудникам диппредставительства силу и угрозы задержания», передает kommersant.ru

Другой инцидент произошел в ночь на 21 июля на погранпереходе «Леушены». При выезде сотрудников российского посольства из Молдовы для доставки служебного груза в РФ их безосновательно удерживали на границе более четырех часов.

Источник
kommersant.ru logokommersant
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