21 Июля 2026, 14:50
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Посол Молдовы вызван в МИД РФ: ему заявлен протест
Как отмечается в сообщении, «19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России «для проверки документов» и без разъяснений сняли с него дипломатические номера».
Полицейские также «применили к сотрудникам диппредставительства силу и угрозы задержания», передает kommersant.ru
Другой инцидент произошел в ночь на 21 июля на погранпереходе «Леушены». При выезде сотрудников российского посольства из Молдовы для доставки служебного груза в РФ их безосновательно удерживали на границе более четырех часов.