Посол Молдовы вызван в МИД РФ: ему заявлен протест

Как отмечается в сообщении, «19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России «для проверки документов» и без разъяснений сняли с него дипломатические номера».

Посол Молдовы вызван в МИД РФ: ему заявлен протест.