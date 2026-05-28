radiomoldova.md
28 Мая 2026, 22:16
После ливней в Молдове ухудшилось качество воды в колодцах

Сильные дожди, прошедшие 22 мая в Республика Молдова, привели к серьёзному ухудшению качества воды в колодцах.

Во многих населённых пунктах источники были затоплены грязью и сточными водами, что создало риск распространения опасных инфекций, передает radiomoldova.md

Наиболее пострадали Унгенский и Каларашский районы. Из-за переполнения водохранилищ были разрушены защитные дамбы, а вода попала в колодцы и хозяйства местных жителей. В ряде сёл власти и жители уже начали очистку источников воды и укрепление повреждённых дамб.

Специалисты предупреждают, что загрязнённая вода может вызвать холеру, гепатит А, гастроэнтерит, лептоспироз и другие инфекционные заболевания. Медики рекомендуют употреблять только кипячёную или бутилированную воду, тщательно соблюдать гигиену и избегать контакта с паводковой водой и грязью.

По словам специалистов по очистке колодцев, после непогоды количество обращений резко выросло. Работы по очистке уже ведутся в Унгенах, Калараше, Оргееве и других районах страны.

Непогода 22 мая стала одной из самых разрушительных за последнее время — в результате стихии также погибли два человека.

