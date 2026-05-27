Porsche выпустит эксклюзивную спецверсию 911 для Молдовы
Молдавское представительство Porsche опубликовало первые изображения некоей особой версии суперкара Porsche 911 GT3 Touring, которая построена специально для нашей страны.
На данный момент известно лишь о некоторых стилистических нюансах, разработанных для суперкара — он станет очередной лимитированной модификацией с «географическим» дизайном вслед за, к примеру, GT3 Ocelot и 911 Formosa, пишет logos-pres.md
Судя по фотографиям, в оформлении новинки активно использован логотип Молдовы, разработанный для туристического брендирования страны. Он известен под названием «Древо жизни» и применён, к примеру, на передней части чехла, под которым пока спрятана новинка, а также на ступицах колёс. Сами колёса с центральной гайкой окрашены в оригинальный оттенок рубинового, который может считаться отсылкой к винодельческой отрасли региона.
Porsche Center Moldova опубликовал тизеры автомобиля с буквой M на передней панели воздухозаборника, особым логотипом на центральных гайках колес и индивидуальным чехлом. Внутри буквы использованы мотивы того же «Древа жизни»: роза, базилик, винные бокалы, традиционные орнаменты, фрукты и другие местные символы. Бордовые кованые магниевые диски выглядят как отсылка к винной культуре страны, а оттенок кузова напоминает Viola Purple Metallic или близкий индивидуальный цвет.
Технически основой должен стать 911 GT3 Touring 2026 года. Без доработок такой автомобиль в конфигурации с Viola Purple Metallic и магниевыми колесами оценивается примерно в €291 000 (около $338 800 или 5,854 млн молдавских леев). Но если молдавская версия окажется единственным экземпляром, цена может уйти к €500 000 (примерно $581 700; более 10 млн молдавских леев).
Для Porsche такие региональные серии уже стали отдельным жанром. Были 911 Tribute to Transfagarasan для Румынии, латиноамериканский GT3 Touring Ocelot и кувейтский Turbo S Sadu Edition. Теперь в этот список попадет Молдова — маленький рынок, но с большим шансом получить один из самых узнаваемых GT3 Touring года.
Иногда коллекционную цену Porsche делает не мощность, а страна, вышитая на чехле.