Porsche выпустит эксклюзивную спецверсию 911 для Молдовы.

На данный момент известно лишь о некоторых стилистических нюансах, разработанных для суперкара — он станет очередной лимитированной модификацией с «географическим» дизайном вслед за, к примеру, GT3 Ocelot и 911 Formosa, пишет logos-pres.md

Судя по фотографиям, в оформлении новинки активно использован логотип Молдовы, разработанный для туристического брендирования страны. Он известен под названием «Древо жизни» и применён, к примеру, на передней части чехла, под которым пока спрятана новинка, а также на ступицах колёс. Сами колёса с центральной гайкой окрашены в оригинальный оттенок рубинового, который может считаться отсылкой к винодельческой отрасли региона.

Porsche Center Moldova опубликовал тизеры автомобиля с буквой M на передней панели воздухозаборника, особым логотипом на центральных гайках колес и индивидуальным чехлом. Внутри буквы использованы мотивы того же «Древа жизни»: роза, базилик, винные бокалы, традиционные орнаменты, фрукты и другие местные символы. Бордовые кованые магниевые диски выглядят как отсылка к винной культуре страны, а оттенок кузова напоминает Viola Purple Metallic или близкий индивидуальный цвет.

Технически основой должен стать 911 GT3 Touring 2026 года. Без доработок такой автомобиль в конфигурации с Viola Purple Metallic и магниевыми колесами оценивается примерно в €291 000 (около $338 800 или 5,854 млн молдавских леев). Но если молдавская версия окажется единственным экземпляром, цена может уйти к €500 000 (примерно $581 700; более 10 млн молдавских леев).

Для Porsche такие региональные серии уже стали отдельным жанром. Были 911 Tribute to Transfagarasan для Румынии, латиноамериканский GT3 Touring Ocelot и кувейтский Turbo S Sadu Edition. Теперь в этот список попадет Молдова — маленький рынок, но с большим шансом получить один из самых узнаваемых GT3 Touring года.

Иногда коллекционную цену Porsche делает не мощность, а страна, вышитая на чехле.