27 Мая 2026, 18:22
1 715
Попшой о 20 000 заявок от приднестровцев на гражданство России: Не можем проверить

Власти Молдовы пока не могут подтвердить информацию о том, что более 20 тысяч жителей левобережья Днестра подали заявки на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.

Об этом 27 мая заявил министр иностранных дел Михай Попшой. По его словам, поскольку такие обращения не проходят через официальные каналы Республики Молдова, проверить эти данные невозможно, сообщает realitatea.md

«Любые попытки получить гражданство Российской Федерации в нынешних условиях выглядят спорно», — отметил Попшой.

Министр подчеркнул, что молдавское гражданство, по его мнению, предоставляет больше возможностей, в том числе для международных поездок и доступа к преимуществам, которые дает «мирное и уважаемое государство».

«Это паспорт, из-за которого не стыдно. Государство, которое уважает мир, соседей и заботится о своих гражданах, а не бросает их в мясорубку войны», — заявил глава МИД.

Попшой выразил уверенность, что жители обоих берегов Днестра понимают нынешний международный контекст, а также риски и преимущества подобных решений.

Напомним, ранее посольство России в Кишиневе сообщило, что за сутки было зарегистрировано около 20 тысяч заявлений от жителей Приднестровья на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ, позволяющий жителям региона получать российское гражданство в упрощенном порядке.

