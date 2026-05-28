Попшой: К русскоязычным в Молдове относятся с уважением, они под защитой Конституции.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что в Молдове права всех граждан гарантированы, включая русскоязычное население. Он также отметил, что эти люди «чувствуют себя очень хорошо» и находятся под защитой Конституции, пишет agora.md

«В Республике Молдова проживают граждане Российской Федерации, и было бы странно — если мы будем мыслить рационально и будем добросовестными людьми — полагать, что кто-то нападёт на кого-то без какого-либо основания и без всякого права. Особенно если учитывать, что на территории страны находятся граждане Российской Федерации. Да, пример Украины является показательным, но это не тот пример, который кто-либо хотел бы повторять. Граждане Российской Федерации и русскоязычные жители Республики Молдова чувствуют себя здесь очень хорошо и полностью защищены Конституцией Республики Молдова», — заявил министр иностранных дел Михай Попшой.

Официальный представитель также прокомментировал недавнюю акцию, организованную посольством Российской Федерации в Кишинёве. Тогда дипломатическое представительство призывало российских граждан и русскоязычных жителей Молдовы сообщать о возможных нарушениях их прав.

«Если мы хорошо помним, реакция на ту акцию оказалась совершенно противоположной той, которую, вероятно, ожидали российские дипломаты. Граждане Республики Молдова — будь то русскоязычные или говорящие на других языках — заявили предельно чётко и недвусмысленно, что к ним относятся с уважением, что их конституционные права полностью соблюдаются и что они чувствуют себя в Молдове очень хорошо», — подчеркнул Михай Попшой.