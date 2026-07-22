Полиция продолжает поиски 9-летнего ребенка: его вещи найдены у реки Прут
Со вчерашнего дня сотрудники полиции Унген совместно со специализированными подразделениями проводят масштабные поисковые мероприятия после сообщения об исчезновении 9-летнего ребенка из этого же населенного пункта.
В полиции сообщают, что мальчик уехал из дома на самокате и не вернулся.
В рамках поисковых мероприятий полицейские проверили все возможные места и опросили местных жителей.
В ходе расследования было установлено, что ребенок вместе с другими детьми отправился к реке Прут.
По предварительным данным, дети вошли в воду, чтобы искупаться. В какой-то момент мальчика унесло сильным течением реки, после чего он исчез из поля зрения.
Личные вещи ребенка, оставленные на берегу перед тем, как он вошел в воду, были обнаружены сотрудниками полиции.
Полиция и специализированные подразделения продолжают поисковые работы.