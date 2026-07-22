theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
22 Июля 2026, 10:06
8 297
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Полиция продолжает поиски 9-летнего ребенка: его вещи найдены у реки Прут

Со вчерашнего дня сотрудники полиции Унген совместно со специализированными подразделениями проводят масштабные поисковые мероприятия после сообщения об исчезновении 9-летнего ребенка из этого же населенного пункта.

Полиция продолжает поиски 9-летнего ребенка: его вещи найдены у реки Прут.
Полиция продолжает поиски 9-летнего ребенка: его вещи найдены у реки Прут.

В полиции сообщают, что мальчик уехал из дома на самокате и не вернулся.

В рамках поисковых мероприятий полицейские проверили все возможные места и опросили местных жителей.

В ходе расследования было установлено, что ребенок вместе с другими детьми отправился к реке Прут.

По предварительным данным, дети вошли в воду, чтобы искупаться. В какой-то момент мальчика унесло сильным течением реки, после чего он исчез из поля зрения.

Личные вещи ребенка, оставленные на берегу перед тем, как он вошел в воду, были обнаружены сотрудниками полиции.

Полиция и специализированные подразделения продолжают поисковые работы.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте