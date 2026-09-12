Полиция получила прямой доступ к системе электронного мониторинга агрессоров.

Власти готовят новые процедуры, чтобы информация о рисках для жертв быстрее поступала в ответственные учреждения.

Об этом было объявлено в ходе публичных слушаний по вопросам предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и фемицида, организованных Платформой женщин-депутатов, передаёт ipn.md

Государственный секретарь Министерства юстиции Михай Георгиеш уточнил, что Генеральный инспекторат полиции теперь может напрямую отслеживать информацию и оповещения, формируемые системой. Данные одновременно доступны полиции и органам пробации, что позволяет исключить один этап передачи предупреждений.

Министерство юстиции также пересматривает процедуры на случай, если устройство мониторинга теряет сигнал, выходит из строя или повреждается. Власти предлагают немедленно информировать жертву в таких случаях, а также при пересечении агрессором государственной границы.

Если агрессор покидает страну, власти анализируют механизм сотрудничества с пограничной полицией, чтобы после его возвращения в Республику Молдова можно было возобновить наблюдение, не прерывая при этом меры защиты.

Параллельно Министерство внутренних дел предлагает объединить процедуры задействованных учреждений в единую систему управления серьёзными случаями. Государственный секретарь МВД Серджиу Бежан подчеркнул необходимость регулярной оценки риска, учитывая, что рецидивы остаются одной из проблем, встречающихся в случаях домашнего насилия.

Согласно данным, представленным на слушаниях, ежегодно в систему профилактики и мониторинга попадают около семи тысяч случаев домашнего насилия. В настоящее время в правоохранительных органах зарегистрировано около четырёх тысяч человек.

Слушания были организованы в связи со случаем в Магдачештах 31 августа, когда мужчина, в отношении которого был вынесен защитный ордер, приехал в общий дом и застрелил свою жену, после чего покончил с собой. В результате трагедии трое детей, двое из которых несовершеннолетние, остались без родительского попечения. После этого случая директор Национального инспектората пробации подал в отставку.