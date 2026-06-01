zdg.md logozdg
1 Июня 2026, 21:11
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Полиция дала рекомендации водителям и пешеходам в связи с желтым кодом из-за ливней

В связи с тем, что на 2 июня метеорологи объявили желтый код из-за сильных дождей, который действует завтра с 8 утра до 23:00 по всей Молдове, Генинспекторат полиции предупреждает граждан о необходимости соблюдать осторожность.

Полиция призывает водителей регулировать скорость в зависимости от дорожных условий и избегать опасных маневров, передает zdg.md

«В случае дорожно-транспортного происшествия или технической неисправности автомобиля, необходимо соответствующим образом обозначить место происшествия, установив предупреждающий треугольник», — подчеркивают в полиции.

Кроме того, водителям не рекомендуют парковать автомобили рядом с деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми объектами.

Полиция также призывает пешеходов переходить улицу только в разрешенных местах: «Тщательно убедитесь в отсутствии машин, прежде чем ступать на проезжую часть».

«Сотрудники полиции будут мониторить дорожное движение и будут оказывать необходимую поддержку. В экстренных ситуациях немедленно звоните по номеру 112», — сообщили в ГИП.

Напомним, сегодня Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила на 2 июня желтый код из-за сильных дождей.

Метеорологи прогнозируют кратковременные дожди на обширных территориях, преимущественно в центральной и южной частях страны, местами — ливни с грозами и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с.

Источник
