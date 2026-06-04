Полицейский, уволенный после стрельбы в инспекторате полиции, получил работу в Унгенах
Освобожденный от руководящей должности после скандала со стрельбой в Инспекторате полиции Центр бывший заместитель начальника учреждения устроился на новую работу в полиции Унген.
Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану заявил TV8, что служебное расследование установило: Сергей Муруз не нес ответственности за действия подчиненного, который открыл огонь из личного оружия. По его словам, ни начальник инспектората, ни его заместитель не были уволены — оба покинули руководящие посты по собственному желанию.
О возвращении Сергея Мурузa в систему МВД стало известно после публикации его декларации о доходах и интересах. В документе указано, что после ухода с руководящей должности в Кишиневе 11 мая текущего года он был принят на работу старшим участковым офицером в Инспекторат полиции Унген.
После инцидента, произошедшего ночью 19 декабря 2025 года, когда один из сотрудников Инспектората полиции Центр несколько раз выстрелил из принадлежащего ему на законных основаниях личного оружия прямо в здании инспектората, полиция сообщала о начале дисциплинарного служебного расследования.
Тогда в официальном сообщении говорилось:
«По итогам инцидента из рядов полиции были освобождены сотрудник, причастный к происшествию, а также руководство Инспектората полиции Центр (начальник и заместитель начальника)».
Журналисты попытались получить комментарий у Сергея Мурузa, однако он не ответил на сообщения.
В свою очередь, глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану уточнил, что тогда был уволен только полицейский, из оружия которого были произведены выстрелы внутри инспектората. Начальник и его заместитель оставили свои должности по собственному заявлению.
Кроме того, по словам Чернэуцану, расследование показало, что бывший заместитель начальника не находился в прямом подчинении с сотрудником, устроившим стрельбу. Поэтому его последующее назначение в другой территориальный инспекторат не является нарушением законодательства.