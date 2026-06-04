Полицейский, уволенный после стрельбы в инспекторате полиции, получил работу в Унгенах.

Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану заявил TV8, что служебное расследование установило: Сергей Муруз не нес ответственности за действия подчиненного, который открыл огонь из личного оружия. По его словам, ни начальник инспектората, ни его заместитель не были уволены — оба покинули руководящие посты по собственному желанию.

О возвращении Сергея Мурузa в систему МВД стало известно после публикации его декларации о доходах и интересах. В документе указано, что после ухода с руководящей должности в Кишиневе 11 мая текущего года он был принят на работу старшим участковым офицером в Инспекторат полиции Унген.

После инцидента, произошедшего ночью 19 декабря 2025 года, когда один из сотрудников Инспектората полиции Центр несколько раз выстрелил из принадлежащего ему на законных основаниях личного оружия прямо в здании инспектората, полиция сообщала о начале дисциплинарного служебного расследования.

Тогда в официальном сообщении говорилось:

«По итогам инцидента из рядов полиции были освобождены сотрудник, причастный к происшествию, а также руководство Инспектората полиции Центр (начальник и заместитель начальника)».

Журналисты попытались получить комментарий у Сергея Мурузa, однако он не ответил на сообщения.

В свою очередь, глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану уточнил, что тогда был уволен только полицейский, из оружия которого были произведены выстрелы внутри инспектората. Начальник и его заместитель оставили свои должности по собственному заявлению.

Кроме того, по словам Чернэуцану, расследование показало, что бывший заместитель начальника не находился в прямом подчинении с сотрудником, устроившим стрельбу. Поэтому его последующее назначение в другой территориальный инспекторат не является нарушением законодательства.