theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
19 Сентября 2026, 15:30
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Погранполиция о дронах: В Молдове следов взрыва нет, обломки нашли в Украине

Пограничные ведомства Республики Молдова и Украины завершили проверки в районе населенного пункта Троицкое Чимишлийского района.

Погранполиция о дронах: В Молдове следов взрыва нет, обломки нашли в Украине.
Погранполиция о дронах: В Молдове следов взрыва нет, обломки нашли в Украине.

На территории нашей страны не обнаружили ни обломков, ни следов возможного взрыва. В то же время на территории Украины, примерно в 1,2 км от границы, было обнаружено место взрыва и несколько пока не идентифицированных обломков, сообщает Пограничная полиция.

Проверки проводились совместно пограничными ведомствами двух стран. В Пограничной полиции уточнили, что продолжают следить за ситуацией и поддерживают оперативный обмен информацией с украинской стороной.

Проверки начались после того, как утром 19 сентября вблизи границы с Украиной были замечены несколько неизвестных летательных аппаратов. По меньшей мере три из них пролетели через воздушное пространство Республики Молдова в районе населенного пункта Кэплань.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте