Погранполиция о дронах: В Молдове следов взрыва нет, обломки нашли в Украине.

Пограничные ведомства Республики Молдова и Украины завершили проверки в районе населенного пункта Троицкое Чимишлийского района.

На территории нашей страны не обнаружили ни обломков, ни следов возможного взрыва. В то же время на территории Украины, примерно в 1,2 км от границы, было обнаружено место взрыва и несколько пока не идентифицированных обломков, сообщает Пограничная полиция.

Проверки проводились совместно пограничными ведомствами двух стран. В Пограничной полиции уточнили, что продолжают следить за ситуацией и поддерживают оперативный обмен информацией с украинской стороной.

Проверки начались после того, как утром 19 сентября вблизи границы с Украиной были замечены несколько неизвестных летательных аппаратов. По меньшей мере три из них пролетели через воздушное пространство Республики Молдова в районе населенного пункта Кэплань.