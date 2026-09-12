Почти всю Молдову накроют сильные дожди: объявлен "желтый" уровень метеоопасности.

В Республике Молдова ожидаются сильные дожди. Метеорологи объявили желтый код метеоопасности с 15:00 12 сентября до 12:00 13 сентября.

Осадки затронут почти всю территорию страны, за исключением северных районов, пишет tv8.md

В указанных районах пройдут дожди. За короткие промежутки времени или в результате накопления осадков их количество составит 15–49 л/м². Местами дожди будут сопровождаться грозами.