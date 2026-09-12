theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tv8.md logotv8
12 Сентября 2026, 12:39
33 879
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Почти всю Молдову накроют сильные дожди: объявлен "желтый" уровень метеоопасности

В Республике Молдова ожидаются сильные дожди. Метеорологи объявили желтый код метеоопасности с 15:00 12 сентября до 12:00 13 сентября.

Почти всю Молдову накроют сильные дожди: объявлен "желтый" уровень метеоопасности.
Почти всю Молдову накроют сильные дожди: объявлен "желтый" уровень метеоопасности.

Осадки затронут почти всю территорию страны, за исключением северных районов, пишет tv8.md

В указанных районах пройдут дожди. За короткие промежутки времени или в результате накопления осадков их количество составит 15–49 л/м². Местами дожди будут сопровождаться грозами.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
tv8.md logotv8
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте