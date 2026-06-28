Почти 950 плотин в стране находятся в аварийном состоянии, сотни озёр и прудов пересыхают.

Почти 950 плотин в стране находятся в неудовлетворительном состоянии, частично разрушены или разрушены полностью, а более 800 прудов и озёр имеют уменьшенный объём воды или пересохли.

Ситуация повышает риски для гидротехнической безопасности и усугубляет последствия засухи и изменения климата. Эта тема обсуждалась на общественных консультациях по эксплуатации водных объектов, организованных Парламентской комиссией по окружающей среде, климату и зелёному переходу, сообщает IPN, передает rupor.md

Виктория Грати, государственный секретарь министерства окружающей среды, заявила, что было проведено обследование около 7 тысяч прудов и озёр, а техническая оценка охватила более 3500 плотин. Из всех водохранилищ только 42 находятся в государственной собственности и управляются агентством «Apele Moldovei», а примерно 200 объектов всё ещё находятся в процессе определения их права собственности.

Власти отмечают, что только 971 пруд и озеро имеют правила эксплуатации, хотя они являются обязательными. В то же время, примерно 30% водных объектов страдают от пересыхания из-за засорения, повышенного испарения и уменьшения естественного стока – явлений, усугубляемых изменением климата. Среди выявленных проблем – деградация гидротехнических сооружений, отсутствие технической документации и наличие большого количества водохранилищ, построенных без разрешения.

По данным министерства окружающей среды, в прошлом году были ужесточены правила эксплуатации прудов и озер. Новые положения устанавливают обязанность координировать опорожнение водоемов с агентством «Apele Moldovei» и Главным управлением по чрезвычайным ситуациям, а также проводить обучение владельцев по применению правил эксплуатации. Также была утверждена методология определения плотин, подлежащих ликвидации, в зависимости от их технического состояния и воздействия на окружающую среду.

В то же время представители Инспекции по охране окружающей среды заявили, что за прошедший год было проведено 78 плановых и 23 внеплановых инспекции. По результатам инспекций было составлено 75 протоколов и применены санкции на сумму около 290 тысяч леев. Наиболее частыми нарушениями были отсутствие правил эксплуатации, несанкционированное использование воды и незаконное перекрытие водотоков.