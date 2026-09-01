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ipn.md logoipn
16 Сентября 2026, 07:27
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Почти 88% смертей в Молдове вызваны неинфекционными заболеваниями

Около 88% зарегистрированных в Молдове смертей вызваны неинфекционными заболеваниями. Такие данные приводит Нацагентство общественного здоровья в рамках кампании, проводимой в сентябре для профилактики этих заболеваний.

Почти 88% смертей в Молдове вызваны неинфекционными заболеваниями.
Почти 88% смертей в Молдове вызваны неинфекционными заболеваниями.

Основное внимание уделяется снижению факторов риска, раннему выявлению и контролю заболеваний, передаёт ipn.md

Кампания является частью Национальной программы профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 2023-2027 годы, которая предусматривает развитие профилактических услуг и интеграцию мер по укреплению здоровья в первичную медицинскую помощь и работу с населением на уровне общин.

В 2025 году 37 междисциплинарных групп прошли обучение для разработки и мониторинга территориальных планов по укреплению здоровья, которые уже реализуются в 16 районах. В 105 населённых пунктах действуют коалиции здоровья, а почти 77% семейных врачей и 56% медицинских работников среднего звена прошли обучение по комплексному ведению неинфекционных заболеваний.

Также в прошлом году семейные врачи наблюдали около 700 тысяч пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом. В течение сентября территориальные подразделения НАОЗ и государственные медико-санитарные учреждения проводят информационные и консультативные мероприятия, включая измерение артериального давления и уровня глюкозы в крови, а также акции по популяризации здорового питания и физической активности.

С 24 по 26 сентября НАОЗ проведёт мероприятия по укреплению здоровья в рамках международной профильной выставки на Moldexpo. Кампания проходит в рамках Глобальной недели по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний, координируемой NCD Alliance, под лозунгом «Действуй против НИЗ». Послание кампании 2026 года — «Пришло время быть лидером!».

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Источник
ipn.md logoipn
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