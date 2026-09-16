Плынгэу о надбавках на госпредприятиях: Некоторые не получают такую зарплату за целый год

Глава парламентской комиссии по расследованию деятельности госпредприятий Дину Плынгэу заявил, что руководители некоторых компаний получают крупные надбавки. По его словам, бонусы могут в несколько раз превышать месячную зарплату.

Необоснованные зарплаты и надбавки, незарегистрированные земельные участки и здания, а также государственные предприятия, годами находящиеся в состоянии неплатежеспособности. Это лишь некоторые из проблем, выявленных парламентской комиссией, проверяющей деятельность госпредприятий.

Депутаты предлагают провести инвентаризацию государственного имущества, закрыть нерентабельные предприятия и установить более строгие правила для выплаты бонусов и назначения руководителей.

Председатель парламентской комиссии по расследованию деятельности государственных предприятий Дину Плынгэу признает, что одна из основных проблем связана с бонусами, премиями и другими дополнительными выплатами.

"Если зарплата составляет около 60 тысяч леев, умножьте ее на три-четыре бонуса, и вы увидите настолько большую разницу, что некоторые люди не получают такую зарплату за целый год", - заявил Плынгэу.

Отдельная проблема — предприятия, находящиеся в состоянии неплатежеспособности. Некоторые остаются в таком положении годами, а государство продолжает нести связанные с этим расходы.

"Пока предприятие находится в состоянии неплатежеспособности, оно оплачивает услуги администратора, зарплата которого составляет от 16 до 32 тысяч леев. То есть мы говорим о растратах. Если компания, как во многих случаях, находится в таком состоянии 15–20 лет, посчитайте, сколько денег мы теряем из-за этой ситуации", - отметил председатель комиссии Плынгэу.

Сложности есть и с государственным имуществом. Из 515 госпредприятий у 323 больше нет учредителя. Они продолжают существовать по документам, но фактически никто ими не управляет. У некоторых есть земельные участки, здания и другое имущество, которое при этом не было инвентаризировано.

Комиссия намерена предложить меры для упорядочения деятельности государственных предприятий. В их числе — закрытие компаний, которые существуют только на бумаге, и проверка всех принадлежащих государству земельных участков и зданий.

Необходима также большая прозрачность со стороны руководителей, в том числе путем декларирования имущества и доходов. Если возникнут подозрения в незаконных действиях, комиссия запросит информацию у правоохранительных органов и продолжит проверки.

Комиссия была создана в июле 2026 года после скандала вокруг MoldATSA. В начале октября она завершит работу и представит итоговый отчет.