Плынгэу: Мы не знаем точное число госпредприятий и кто их администрирует

В реестрах различных учреждений указаны разные цифры, а ситуация с сотнями предприятий в реальности неизвестна.

Председатель парламентской комиссии по расследованию ситуации на госпредприятиях Дину Плынгэу заявил, что из 515 предприятий, указанных в реестре Агентства государственных услуг, для 323 неясно, какой именно орган отвечает за их управление, сообщает tv8.md

По словам Плынгэу, проблема накапливалась годами, в том числе из-за порядка создания и передачи государственных предприятий. После провозглашения независимости в стране насчитывалось 1359 госпредприятий, многие из которых создавались приказами министров или решениями структур, которые впоследствии были упразднены.

Госпредприятия было создавать очень просто, а строгого учета за ними не велось, что оставляло множество возможностей для злоупотреблений. Ситуация дополнительно осложнилась после ликвидации ряда министерств и государственных органов. В подобных случаях имущество и предприятия, находившиеся в их подчинении, должны были перейти к правопреемникам. Однако, по словам депутата, происходило это не всегда.

"Все эти предприятия обычно находились в подчинении какого-либо министерства — например, Министерства приватизации, Министерства торговли или других министерств, управлений и центральных органов, которых уже 15 лет не существует. Когда учреждение ликвидируется, его имущество должно перейти к правопреемнику, который обязан принять его, управлять им и провести инвентаризацию. Во многих случаях этого не было сделано", — заявил Плынгэу.

Агентство публичной собственности должно было взять все на себя и навести порядок, но все сломали "исключения из правил"

Еще одна проблема возникла после создания Агентства публичной собственности (APP). Хотя законодательство предусматривало, что агентство возьмет на себя управление всеми государственными предприятиями, позднее правительство утвердило конкретные перечни организаций, переданных в его ведение. Часть предприятий не попала в эти списки.

Остается и проблема предприятий, существующих только на бумаге. 323 предприятия давно не ведут деятельности и существуют только формально. Некоторые не были ликвидированы из-за долгов, поскольку законодательство не позволяет исключить их из реестров до погашения обязательств.

Хаос начинается с отсутствия учета

Разнятся и данные государственных реестров. По словам Плынгэу, Государственная налоговая служба указывает около 609 предприятий, однако в эту цифру входят и муниципальные предприятия. В реестре Агентства государственных услуг значатся 515.

"Нужно сопоставить реестр Налоговой службы с реестром ASP и понять, какое предприятие действует, какое — нет и что с ними вообще происходит", — отметил глава комиссии.

Парламентская комиссия выявила 42 предприятия, которые числятся в реестре ASP, но отсутствуют в базе Налоговой службы. По словам Плынгэу, это может свидетельствовать о том, что они уже много лет не ведут экономической деятельности.

Комиссия намерена отдельно проанализировать ситуацию по каждому предприятию, выяснить, какие из них располагают имуществом, какие следует реорганизовать или ликвидировать и кто должен взять на себя их дальнейшее управление.