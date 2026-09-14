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moldova1.md logomoldova1
14 Сентября 2026, 23:32
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Пик сезона аллергии на амброзию: владельцам земель напоминают о необходимости уничтожать сорняк

Сентябрь - пик сезона аллергии на амброзию. Пыльца этого растения вызывает чихание, насморк, раздражение глаз, а иногда и проблемы с дыханием.

Пик сезона аллергии на амброзию: владельцам земель напоминают о необходимости уничтожать сорняк.
Пик сезона аллергии на амброзию: владельцам земель напоминают о необходимости уничтожать сорняк.

Врачи советуют обращать внимание на симптомы, а власти напоминают владельцам земель о необходимости уничтожать амброзию, передает moldova1.md

Пыльца амброзии - один из самых мощных природных аллергенов. Она очень мелкая и легко распространяется. Аллергия может возникнуть даже при небольшой концентрации пыльцы в воздухе, а ее симптомы часто напоминают простуду.

"Слезоточивость, чихание, насморк. Если я подвергаюсь воздействию много раз, появляется и головная боль. В тяжёлых случаях - возникают симптомы астмы. Я была шокирована, когда узнала в чем причина. Я не знала о существовании этого растения. Целый год думала, что это простуда", - рассказывает жительница Кишинева.

Люди, чувствительные к пыльце амброзии, могут испытывать симптомы аллергии несколько месяцев, пока продолжается цветение:

"У меня есть родственники с аллергией. Власти должны принимать меры и уничтожать амброзию на всех полях, особенно в сельской местности. Со временем организм, скажем так, вырабатывает устойчивость к определённым препаратам, и они уже не так эффективно действуют".

Если симптомы сильно беспокоят, нужно обратиться к врачу. "Выделяют несколько методов лечения. Прежде всего, речь идет о лечении симптомов. В этом случае мы назначаем антиаллергические или антигистаминные таблетки и используем спреи, содержащие кортикостероиды, которые помогают контролировать симптомы. Второй метод лечения называется аллерген-специфической иммунотерапией или, как ее ещё называют пациенты, противоаллергической вакцинацией. Только она позволяет окончательно избавиться от этой проблемы", - сказала врач-аллерголог Кристина Тома.

Министерство окружающей среды напоминает, что владельцы земель должны уничтожать амброзию на своих участках. "Мы обязаны уничтожать это растение - это предусмотрено и Кодексом о правонарушениях. Физическим лицам грозит штраф до 3 тысяч леев, а юридическим - до 9 тысяч леев. Отмечу, что в этом сезоне было выписано около 100 штрафов", - отметил министр окружающей среды Георге Хаждер.

Сезон аллергии на амброзию обычно завершается в середине или конце октября. По официальным данным, аллергическими заболеваниями в мире страдают около 20-30% населения.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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