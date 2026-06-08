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moldpres.md logomoldpres
8 Июня 2026, 12:59
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Пять молдавских компаний получат до 425 тысяч евро на переработку отходов

Финансирование предоставляется Европейским союзом и Программой развития ООН в рамках проекта «Содействие инклюзивному зеленому переходу в Республике Молдова».

Пять молдавских компаний получат до 425 тысяч евро на переработку отходов.
Пять молдавских компаний получат до 425 тысяч евро на переработку отходов.

Объявление было сделано в рамках конференции «Циркулярная экономика в Республике Молдова: данные, решения и инвестиции для переработки», в которой принял участие госсекретарь Министерства окружающей среды Григоре Стратулат, пишет moldpres.md

В ходе мероприятия участники обсудили развитие индустрии переработки отходов, модернизацию существующих мощностей и привлечение инвестиций в сферу управления отходами. Также  подчеркивалась важность использования точных данных о потоках отходов для разработки государственной политики и принятия решений, адаптированных к реальной ситуации на местах.

В программу конференции были включены и темы, касающиеся управления отходами упаковки, электрического и электронного оборудования, батареек и аккумуляторов, а также применения принципа расширенной ответственности производителя.

Согласно данным Министерства окружающей среды, предоставленная пяти компаниям финансовая поддержка будет использована для закупки оборудования, услуг и технической помощи, необходимых для развития деятельности по переработке отходов. Инвестиции направлены на увеличение объема собираемых и перерабатываемых отходов, а также на превращение их в повторно используемые ресурсы.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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