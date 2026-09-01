Петков: Сейчас никаких оснований говорить об угрозе водоснабжению Бельц нет.

Мэр Бельц сообщил, что обсудил ситуацию с обмелением Днестра с министром окружающей среды Георге Хаждером и руководством предприятия, которое осуществляет для Бельц водозабор в Косэуцах.

Александр Петков заверил, что, несмотря на достаточно серьезную ситуацию на Днестре, уровень воды в месте водозабора остаётся значительно выше критического.

"Ситуацию постоянно контролируем.

И она ещё раз подтверждает правильность нашего решения обеспечить Бельцы альтернативным источником водоснабжения. Город должен быть защищён от подобных рисков в будущем", - написал чиновник.

Ранее в соцсетях появились видео сильно обмелевшего Днестра на севере страны.

Министр окружающей среды Георге Хаждер посетил водозаборную станцию в Косауцах, которая обеспечивает водой муниципий Бельцы и другие районы на севере страны, и заявил, что в настоящее время угрозы водоснабжению нет, несмотря на снижение уровня воды примерно на 10–15 сантиметров.

По его словам, за ситуацией постоянно следят.