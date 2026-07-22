Первый полигон для опасных отходов в Молдове планируют построить в 2028 году.

В Молдове построят первый специализированный полигон для хранения опасных отходов, в том числе содержащих асбест. Строительство Центра опасных отходов запланировано на 2028 год после завершения всех подготовительных процедур.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства окружающей среды Григоре Стратулат, пишет moldova1.md

«В Министерстве окружающей среды мы установили, что многие потоки опасных бытовых отходов не управляются должным образом. Поэтому в конце 2025 года мы заключили соглашение о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для создания интегрированной инфраструктуры по обращению с такими отходами», — заявил Стратулат.

Следующий этап также будет реализован при поддержке ЕБРР. Он предусматривает выбор консультантов, которые подготовят предварительное технико-экономическое обоснование проекта, необходимое для получения финансирования. Проект охватывает и создание инфраструктуры для безопасного обращения с асбестосодержащими отходами.

«Проект Центра опасных отходов и сопутствующей инфраструктуры включен в План экономического роста Республики Молдова как один из приоритетных для финансирования», — подчеркнул чиновник.

Согласно утвержденному графику, реализация проекта начнется в первой половине 2027 года с привлечения финансовых ресурсов. Начало строительных работ запланировано на 2028 год — в зависимости от того, насколько быстро будет подготовлена вся необходимая документация и определена окончательная стоимость проекта.

В настоящее время многие частные дома и общественные здания в Молдове по-прежнему содержат материалы с асбестом. В рамках программ повышения энергоэффективности владельцы таких объектов обязаны демонтировать асбестовые кровли и другие элементы.

Главная проблема заключается в том, что сейчас в стране нет ни одного лицензированного полигона, где такие токсичные материалы можно было бы безопасно утилизировать.

Создание подобного центра крайне важно для Молдовы, поскольку асбест официально относится к категории опасных отходов, отмечает доктор экологического права, исполнительный директор общественной организации EcoContact Иорданка-Родика Иорданов.

Эксперт также предлагает государству разработать программы финансовой поддержки для граждан, которые захотят добровольно заменить старые асбестовые крыши и трубы.