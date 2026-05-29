Перчун — о контроле на экзаменах в гимназиях: "Списать будет сложнее".

Чиновник также подчеркнул, что министерство намерено сохранить результаты как минимум на уровне предыдущей экзаменационной сессии — даже при более жёстком контроле во всех районах страны, пишет moldova1.md

Как отметил министр, 2026 год стал вторым подряд, когда экзамены в девятых классах проводятся с централизованной проверкой работ, присутствием независимых наблюдателей и расширенным контролем на национальном уровне.

Параллельно министерство продолжило реализацию программ дополнительной поддержки для учащихся, испытывающих трудности в обучении. Около шести тысяч детей получили 40 бесплатных часов подготовки по математике. Ещё около 2000 человек приняли участие в дополнительных курсах по румынскому языку.

«Надеемся, что результаты в этом году не будут хуже, чем в прошлом, особенно в условиях более строгого контроля. И я рассчитываю, что в 2026 году списывать будет сложнее, чем в 2025-м», — заявил Дан Перчун в эфире программы на телеканале Moldova 1.

Введение строгого контроля за проведением экзаменов выявило серьёзные расхождения между реальным уровнем знаний учащихся и теми высокими показателями успеваемости, которые ранее официально сообщались в некоторых районах страны. Как отметил министр, в прошлом году успеваемость в отдельных населённых пунктах снизилась с почти 100% до примерно 65–70% после того, как возможности для списывания были существенно ограничены.

«До тех пор, пока министерство не вмешалось в процесс на центральном уровне и не обеспечило более качественное проведение экзаменов для девятых классов, которые все предыдущие годы организовывались местными управлениями образования, мы на самом деле не знали реальной ситуации на местах. Конечно, у нас были некоторые подозрения, но официальные цифры показывали совсем иную картину. Мы наблюдали стабильную успеваемость на уровне практически 100% — при этом списывание происходило в больших масштабах, а процессом управляли районные управления образования», — заявил министр.

Что касается экзаменов на степень бакалавра, министр прогнозирует, что результаты в этом году будут сопоставимы с показателями предыдущих лет. Он также подчеркнул, что уже наметилась устойчивая тенденция к улучшению результатов БАКа.