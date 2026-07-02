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2 Июля 2026, 12:18
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Патрульные усилили проверки мотоциклистов и за несколько дней выявили 103 нарушения

Всего было зафиксировано 103 нарушения со стороны водителей мотоциклов.

Патрульные усилили проверки мотоциклистов и за несколько дней выявили 103 нарушения.
Патрульные усилили проверки мотоциклистов и за несколько дней выявили 103 нарушения.

Сообщается, что наиболее распространенными нарушениями являются:

- отсутствие защитного снаряжения;

- отсутствие соответствующих прав;

- вождение без прав;

- нарушения при регистрации.

Одновременно с этим 19 мотоциклов были изъяты и доставлены на специальную парковку.

В Комрате 49-летний мотоциклист был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,31 мг/л.

Источник
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