Патрульные усилили проверки мотоциклистов и за несколько дней выявили 103 нарушения.

Всего было зафиксировано 103 нарушения со стороны водителей мотоциклов.

Сообщается, что наиболее распространенными нарушениями являются:

- отсутствие защитного снаряжения;

- отсутствие соответствующих прав;

- вождение без прав;

- нарушения при регистрации.

Одновременно с этим 19 мотоциклов были изъяты и доставлены на специальную парковку.

В Комрате 49-летний мотоциклист был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,31 мг/л.