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deschide.md logodeschide
16 Сентября 2026, 22:30
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Парламент утвердил повестку заседаний: поправки в бюджет, реорганизация ЖДМ

Постоянное бюро законодательного органа утвердило дополнение к повестке пленарных заседаний на этой неделе.

Парламент утвердил повестку заседаний: поправки в бюджет, реорганизация ЖДМ.
Парламент утвердил повестку заседаний: поправки в бюджет, реорганизация ЖДМ.

Согласно сообщению парламента, к рассмотрению предложены четыре законопроекта, направленные на гармонизацию национального законодательства со стандартами ЕС. Законодательные инициативы касаются международного полицейского сотрудничества, а также обмена результатами анализа ДНК с другими государствами для предотвращения, раскрытия и расследования тяжких преступлений, особенно в трансграничных случаях, передает deschide.md

Депутаты также рассмотрят законопроект, касающийся обращения с химическими веществами. Предлагается установить более четкие правила их классификации, маркировки и упаковки. Еще один законопроект, вынесенный на принятие, предусматривает внесение изменений в Кодекс о недрах с целью регулирования обращения с отходами добывающей промышленности.

Законодатели также утвердят два проекта постановлений парламента. Речь идет о создании парламентской группы в поддержку демократической Беларуси и назначении председателя специальной парламентской комиссии по мониторингу и парламентскому контролю за реализацией политики реинтеграции Республики Молдова. Кроме того, планируется проголосовать за законодательную инициативу о присоединении нашей страны к Международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах.

Другие проекты, включенные в повестку дня и подлежащие рассмотрению во втором чтении, касаются:

  • корректировки государственного бюджета, бюджета государственного социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования на 2026 год;
  • институционализации Главного штаба обороны;
  • корректировки нормативной базы в сфере безопасности снабжения нефтепродуктами и усиления уголовной ответственности юридических лиц.

Также будет рассмотрен законопроект, предусматривающий активацию предоплаченных SIM-карт только при предъявлении удостоверения личности. Он был объединен с законопроектом о предотвращении телефонного мошенничества и мошенничества с использованием электронных коммуникаций.

В первом чтении будут рассмотрены законодательные инициативы о реорганизации государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» и об изменении нормативной базы в санитарно-ветеринарной сфере. Кроме того, парламент намерен денонсировать Соглашение о межбиблиотечном абонементе в рамках Содружества Независимых Государств.

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Источник
deschide.md logodeschide
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