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rupor.md logorupor
4 Июня 2026, 17:17
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Парламент ратифицировал соглашения о 60 млн евро на модернизацию ирригации

Парламент ратифицировал кредитное и грантовое соглашения с Французским агентством развития для модернизации централизованных систем орошения в Молдове. Речь идет о финансовом пакете на 60 млн евро.

Парламент ратифицировал соглашения о 60 млн евро на модернизацию ирригации.
Парламент ратифицировал соглашения о 60 млн евро на модернизацию ирригации.

Молдова получит кредит на 45 млн евро и грант на 15 млн евро. Средства направят на проект iDRIP, который должен расширить доступ фермеров к современным услугам ирригации, передает rupor.md

Проект предусматривает восстановление двух централизованных оросительных систем. В зоне Криулений-де-Сус работы охватят 1276 гектаров, доступ к воде должны получить около 300 владельцев сельхозземель.

Также модернизируют систему в Калинештах. Ее площадь составляет 1794 гектара, пользоваться услугами ирригации смогут около 65 владельцев земельных участков.

Власти рассчитывают, что после ремонта площадь орошаемых земель увеличится как минимум на 3000 гектаров. Ожидается, что продуктивность сельского хозяйства на этих участках вырастет примерно на 50% по сравнению со средним показателем за последние 10 лет.

Кроме того, проект должен создать около 300 новых рабочих мест.

Соглашения с Французским агентством развития были подписаны 14 мая. Ранее законопроекты о их ратификации утвердило правительство, после чего документы передали в парламент.

Источник
rupor.md logorupor
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