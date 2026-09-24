Парламент ратифицировал соглашение с Румынией о строительстве транспортной инфраструктуры.

Документ предусматривает интеграцию дорожной сети РМ в Трансевропейскую транспортную сеть (TEN-T) и заменяет соглашение 2022 года.

Необходимость в новом договоре возникла из-за расширения проекта: в него включили новые участки дорог, скорректировали формат пограничного контроля и получили возможность привлечь дополнительное льготное финансирование от Евросоюза, передает rupor.md

В проект вошли:

Строительство моста через реку Прут в районе Унген.

Строительство участка румынской автомагистрали А8 (Яссы — Унгены).

Строительство первого участка молдавской автомагистрали Унгены — Кишинев — Одесса.

Строительство железнодорожного интермодального терминала «Берешты».

Румыния полностью профинансирует возведение самого моста, прилегающей инфраструктуры и пограничного пункта на своей стороне, а также инвестирует в объекты на территории Молдовы. Общая стоимость румынских инвестиций оценивается в 56 миллионов евро.

Молдова выделит 5 миллионов евро на строительство полукилометрового участка автомагистрали, который соединит устой нового моста с национальной трассой R16. Все работы планируется завершить до конца 2030 года.