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rupor.md logorupor
24 Сентября 2026, 23:48
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Парламент ратифицировал соглашение с Румынией о строительстве транспортной инфраструктуры

Документ предусматривает интеграцию дорожной сети РМ в Трансевропейскую транспортную сеть (TEN-T) и заменяет соглашение 2022 года.

Парламент ратифицировал соглашение с Румынией о строительстве транспортной инфраструктуры.
Парламент ратифицировал соглашение с Румынией о строительстве транспортной инфраструктуры.

Необходимость в новом договоре возникла из-за расширения проекта: в него включили новые участки дорог, скорректировали формат пограничного контроля и получили возможность привлечь дополнительное льготное финансирование от Евросоюза, передает rupor.md

В проект вошли:

  • Строительство моста через реку Прут в районе Унген.

  • Строительство участка румынской автомагистрали А8 (Яссы — Унгены).

  • Строительство первого участка молдавской автомагистрали Унгены — Кишинев — Одесса.

  • Строительство железнодорожного интермодального терминала «Берешты».

Румыния полностью профинансирует возведение самого моста, прилегающей инфраструктуры и пограничного пункта на своей стороне, а также инвестирует в объекты на территории Молдовы. Общая стоимость румынских инвестиций оценивается в 56 миллионов евро.

Молдова выделит 5 миллионов евро на строительство полукилометрового участка автомагистрали, который соединит устой нового моста с национальной трассой R16. Все работы планируется завершить до конца 2030 года.

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Источник
rupor.md logorupor
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