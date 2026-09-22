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22 Сентября 2026, 19:56
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Парламент проголосовал за введение ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах

Чрезвычайное положение будет действовать в течение 60 дней, начиная с 26 сентября.

Парламент проголосовал за введение ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах.
Парламент проголосовал за введение ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах.

За введение режима ЧП проголосовали 54 депутата.

Национальная комиссия по управлению кризисами сможет принимать обязательные временные решения, в том числе регулировать импорт, экспорт, распределение и запасы энергоресурсов и топлива, устанавливать приоритеты в электроснабжении, ограничивать второстепенное потребление воды и проводить ускоренные закупки критически важного оборудования.

В случае резкого роста цен комиссия также сможет временно менять правила, касающиеся тарифов, налогов и акцизов. Решения общего характера должны публиковаться и направляться в парламент не позднее чем через 72 часа после принятия.

Парламент проголосовал за введение ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах

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