Парламент проголосовал за введение ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах.

Чрезвычайное положение будет действовать в течение 60 дней, начиная с 26 сентября.

За введение режима ЧП проголосовали 54 депутата.

Национальная комиссия по управлению кризисами сможет принимать обязательные временные решения, в том числе регулировать импорт, экспорт, распределение и запасы энергоресурсов и топлива, устанавливать приоритеты в электроснабжении, ограничивать второстепенное потребление воды и проводить ускоренные закупки критически важного оборудования.

В случае резкого роста цен комиссия также сможет временно менять правила, касающиеся тарифов, налогов и акцизов. Решения общего характера должны публиковаться и направляться в парламент не позднее чем через 72 часа после принятия.