28 Мая 2026, 15:48
Парковка вдали от деревьев и запрет на костры: ГИЧС предупреждает о сильном ветре

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) обратился к жителям Молдовы с предупреждением из-за сильного ветра. По данным синоптиков, 28 и 29 мая порывы северо-западного ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

Спасатели просят граждан быть внимательными, беречь себя и соблюдать базовые правила безопасности, особенно в дневное время, передает rupor.md

В ведомстве рекомендуют не ходить рядом с деревьями, старыми зданиями и легкими конструкциями, которые может повалить ветром. Водителям советуют парковать автомобили в безопасных местах, подальше от столбов и деревьев. Также спасатели строго запрещают прикасаться к оборванным проводам, лежащим на земле, чтобы не получить удар током.

Кроме того, жителей страны призывают отказаться от сжигания сухой травы и мусора. При сильном ветре любая искра может моментально превратиться в большой пожар. По этой же причине спасатели просят родителей внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра, а любителей пикников на природе — тщательно тушить костры перед уходом.

В ГИЧС напоминают, что при возникновении любой опасной или чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить в экстренную службу по номеру 112.

