Озеров о дроне в Копанке: «Если дрон упал, то где воронка?».

Назначенный посол России в Молдове Олег Озеров получил ноту протеста после падения дрона с взрывчаткой в Копанке. Дипломат заявил, что запросил у властей Кишинева доказательства того, что речь шла именно о российском беспилотнике.

«Мы пока не можем ничего подтвердить, мы только запросили дополнительную информацию, потому что вопрос требует расследования», — сказал Озеров, цитирует realitatea.md

По его мнению, остается непонятным, почему после падения дрона не образовалась воронка, а местные жители якобы ничего не слышали во время инцидента.

«Например, если дрон упал, то образуется воронка. В данном случае воронки нет. Дрон есть, а воронки нет. Как это интерпретировать? Если там была взрывчатка, то почему она не сдетонировала при ударе о землю? Я ничего не утверждаю, я лишь говорю, что есть вопросы. На фото, которые я видел, у этого дрона громкий мотор, но жители села не слышали, как он прилетел. У нас те же вопросы, что у вас», — подчеркнул посол.

В то же время Озеров заявил, что обломки беспилотника не были представлены, и с иронией прокомментировал ситуацию, отметив, что не видит их на ступеньках, как это происходило в других случаях при его вызове в МИД.

Напомним, в ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района упал беспилотник. После удара о землю возник небольшой пожар. Министерство обороны установило, что речь идет о российском беспилотнике Shahed-136. В нём содержалось 40 кг взрывчатки. Вечером 14 июля беспилотник подконтрольно уничтожили.