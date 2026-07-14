theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
14 Июля 2026, 12:32
19 062
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Озеров о дроне в Копанке: «Если дрон упал, то где воронка?»

Назначенный посол России в Молдове Олег Озеров получил ноту протеста после падения дрона с взрывчаткой в Копанке. Дипломат заявил, что запросил у властей Кишинева доказательства того, что речь шла именно о российском беспилотнике.

Озеров о дроне в Копанке: «Если дрон упал, то где воронка?».
Озеров о дроне в Копанке: «Если дрон упал, то где воронка?».

«Мы пока не можем ничего подтвердить, мы только запросили дополнительную информацию, потому что вопрос требует расследования», — сказал Озеров, цитирует realitatea.md

По его мнению, остается непонятным, почему после падения дрона не образовалась воронка, а местные жители якобы ничего не слышали во время инцидента.

«Например, если дрон упал, то образуется воронка. В данном случае воронки нет. Дрон есть, а воронки нет. Как это интерпретировать? Если там была взрывчатка, то почему она не сдетонировала при ударе о землю? Я ничего не утверждаю, я лишь говорю, что есть вопросы. На фото, которые я видел, у этого дрона громкий мотор, но жители села не слышали, как он прилетел. У нас те же вопросы, что у вас», — подчеркнул посол.

В то же время Озеров заявил, что обломки беспилотника не были представлены, и с иронией прокомментировал ситуацию, отметив, что не видит их на ступеньках, как это происходило в других случаях при его вызове в МИД.

Напомним, в ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района упал беспилотник. После удара о землю возник небольшой пожар. Министерство обороны установило, что речь идет о российском беспилотнике Shahed-136. В нём содержалось 40 кг взрывчатки. Вечером 14 июля беспилотник подконтрольно уничтожили.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте