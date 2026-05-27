theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
27 Мая 2026, 16:56
751
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Отставка Влада Цуркану с поста главы TRM принята

Наблюдательный совет публичной компании «Телерадио-Молдова» в среду, 27 мая, принял отставку Влада Цуркану с должности генерального директора учреждения.

Отставка Влада Цуркану с поста главы TRM принята.
Отставка Влада Цуркану с поста главы TRM принята.

Решение было утверждено семью голосами за и одним против. Первое заседание по этому вопросу состоялось 22 мая, однако тогда члены Совета не приняли окончательного решения, поскольку у Цуркану было семь дней для возможного отзыва заявления об отставке, передает noi.md

Согласно процедуре, Влад Цуркану продолжит исполнять обязанности генерального директора до назначения нового руководителя, но не более шести месяцев.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте