27 Мая 2026, 16:56
Отставка Влада Цуркану с поста главы TRM принята
Наблюдательный совет публичной компании «Телерадио-Молдова» в среду, 27 мая, принял отставку Влада Цуркану с должности генерального директора учреждения.
Решение было утверждено семью голосами за и одним против. Первое заседание по этому вопросу состоялось 22 мая, однако тогда члены Совета не приняли окончательного решения, поскольку у Цуркану было семь дней для возможного отзыва заявления об отставке, передает noi.md
Согласно процедуре, Влад Цуркану продолжит исполнять обязанности генерального директора до назначения нового руководителя, но не более шести месяцев.