Орган гражданской авиации обновляет свою структуру.

Орган гражданской авиации (AAC) проводит оптимизацию своей организационной структуры. Соответствующее решение было одобрено накануне правительством.

Важным изменением станет создание Службы информации и коммуникаций, которая будет подчинена директору ААС и будет обеспечивать публичную коммуникацию Органа, в том числе в кризисных ситуациях, пишет logos-pres.md

Кроме того, Отдел лицензирования авиационного персонала будет реорганизован в Директорат лицензирования авиационного персонала. Изменение касается количества кадровых структур в рамках подразделения и приводит его органиграмму в соответствие с правилами организации государственных органов.

Эти изменения приведут структуру ААС в соответствие с действующей нормативно-правовой базой и потребностями учреждения.