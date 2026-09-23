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logos-press.md logologos-press
23 Сентября 2026, 08:18
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Орган гражданской авиации обновляет свою структуру

Орган гражданской авиации (AAC) проводит оптимизацию своей организационной структуры. Соответствующее решение было одобрено накануне правительством.

Орган гражданской авиации обновляет свою структуру.
Орган гражданской авиации обновляет свою структуру.

Важным изменением станет создание Службы информации и коммуникаций, которая будет подчинена директору ААС и будет обеспечивать публичную коммуникацию Органа, в том числе в кризисных ситуациях, пишет logos-pres.md

Кроме того, Отдел лицензирования авиационного персонала будет реорганизован в Директорат лицензирования авиационного персонала. Изменение касается количества кадровых структур в рамках подразделения и приводит его органиграмму в соответствие с правилами организации государственных органов.

Эти изменения приведут структуру ААС в соответствие с действующей нормативно-правовой базой и потребностями учреждения.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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