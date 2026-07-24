Опубликован документ о вступлении Раду Мустяцэ в ДПМ в 2017 году.

Лидер Европейской социал-демократической партии Василий Бумаков опубликовал документ, который, по его словам, подтверждает вступление Раду Мустяцэ в ДПМ. ДПМ в 2022 году была переименована в PSDE.

На бланке Демпартии указано имя Раду Мустяцэ и содержится просьба принять его в ряды формирования. Документ адресован первичной партийной организации сектора Чеканы и датирован 27 сентября 2017 года, пишет rupor.md

«Сегодня утром министр сельского хозяйства подал в отставку. Говорили, что он был членом Демократической партии. Я не вижу в этом никакой проблемы. Смешно, что это вообще обсуждалось, потому что многие представители нынешнего руководства страны раньше состояли в других партиях», — отметил Бумаков.

По его словам, многие активисты ПДС в районах ранее состояли в ДПМ. Бывшие демократы также работают государственными секретарями, президентскими советниками и занимают другие государственные должности. Проблемой Бумаков назвал не возможное членство Мустяцэ в Демпартии, а его публичное отрицание этого факта.

«Говорили, что он солгал. И это правильно: он должен был уйти в отставку за ложь, потому что у нас есть его заявление о вступлении в Демократическую партию», — сообщил лидер PSDE.

При этом Бумаков добавил, что последовательное применение такого принципа может оставить страну без руководителей.

«Если все, кто лгал, должны подать в отставку, значит, мы останемся без руководства страны. Нам постоянно лгали: что в 2028 году мы станем членами Европейского союза, что до Пасхи доберемся до аэропорта на специальном поезде, и было много других обещаний», — сказал он.

Раду Мустяцэ ранее неоднократно отрицал членство в ДПМ. После появления фотографий с партийных мероприятий он признал, что присутствовал на нескольких встречах с активистами демократов, но утверждал, что в партию не вступал.

Мустяцэ ушел с должности министра сельского хозяйства спустя два дня после назначения. Он объяснил свое решение стремлением сохранить доверие к правительству и назвал распространявшиеся сведения ложными и манипулятивными.