Очаги чумы свиней и бешенства: ANSA предупреждает жителей трех районов.

Случай африканской чумы свиней (АЧС) обнаружили у дикого кабана в селе Чоара Хынчештского района, а два очага бешенства у собак зафиксировали в селе Вэлчинец Каларашского района и в городе Ниспорены, передает rupor.md

Из-за угрозы распространения африканской чумы свиней фермерам и владельцам подсобных хозяйств запрещено использовать пищевые отходы животного происхождения для корма свиней. Агентство призывает строго соблюдать правила санитарной безопасности, не покупать скот без ветеринарных сертификатов и не приобретать продукты в несанкционированных местах.

В связи с риском распространения бешенства специалисты ведомства призывают граждан в случае укусов или попадания слюны животных сразу промыть рану водой с мылом и срочно обратиться к врачу. О напавшем животном необходимо сообщить в территориальное подразделение агентства, чтобы обезопасить других людей и домашних питомцев.

Ведомство также напоминает о запрете на ввоз продуктов из свинины из соседних стран. Такое мясо конфискуют и уничтожают на границе из-за высоких эпидемиологических рисков.

Для контроля за ситуацией в дикой природе агентство выплачивает вознаграждение в размере 50 евро каждому, кто обнаружит и сообщит координаты местонахождения погибшего в лесу дикого кабана. В прошлом году такие выплаты уже получили шесть человек.