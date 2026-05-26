26 Мая 2026, 17:21
8 230
Очаги чумы свиней и бешенства: ANSA предупреждает жителей трех районов

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA) зарегистрировало три новых очага инфекций у животных в период с 18 по 25 мая.

Случай африканской чумы свиней (АЧС) обнаружили у дикого кабана в селе Чоара Хынчештского района, а два очага бешенства у собак зафиксировали в селе Вэлчинец Каларашского района и в городе Ниспорены, передает rupor.md

Из-за угрозы распространения африканской чумы свиней фермерам и владельцам подсобных хозяйств запрещено использовать пищевые отходы животного происхождения для корма свиней. Агентство призывает строго соблюдать правила санитарной безопасности, не покупать скот без ветеринарных сертификатов и не приобретать продукты в несанкционированных местах.

В связи с риском распространения бешенства специалисты ведомства призывают граждан в случае укусов или попадания слюны животных сразу промыть рану водой с мылом и срочно обратиться к врачу. О напавшем животном необходимо сообщить в территориальное подразделение агентства, чтобы обезопасить других людей и домашних питомцев.

Ведомство также напоминает о запрете на ввоз продуктов из свинины из соседних стран. Такое мясо конфискуют и уничтожают на границе из-за высоких эпидемиологических рисков.

Для контроля за ситуацией в дикой природе агентство выплачивает вознаграждение в размере 50 евро каждому, кто обнаружит и сообщит координаты местонахождения погибшего в лесу дикого кабана. В прошлом году такие выплаты уже получили шесть человек.

