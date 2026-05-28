Обвиняемый по делу о подготовке заказных убийств подал в суд на президентуру.

Согласно данным Национального портала судебных инстанций, дело было зарегистрировано 24 апреля 2026 года под названием «Шепель Николай против Президента Республики Молдова». Предметом иска являются «действия по проверке законности административных актов Президента Республики Молдова», сообщает tvrmoldova.md

Иск был подан спустя несколько месяцев после того, как 19 февраля 2026 года президент Майя Санду аннулировала указ о помиловании Николая Шепеля на фоне обысков и расследования, связанного с организацией заказных убийств в Украине.

На следующий день, 20 февраля, полиция Молдовы сообщила о задержании трёх человек, завербованных для совершения убийств в Украине, а также предполагаемого вербовщика — Николая Шепеля. По данным следствия, он планировал убийство более пяти человек.

Всего в рамках операции были задержаны 11 человек — четверо в Молдове и семеро в Украине. Все подозреваемые являются гражданами Молдовы.

Как позже сообщили в Администрации президента, в марте 2021 года Генеральная прокуратура, которую тогда возглавлял Александр Стояногло, обратилась с просьбой рассмотреть возможность помилования шести граждан Молдовы, осуждённых в России, включая Николая Шепеля, приговорённого за попытку контрабанды наркотиков в особо крупных размерах.

Тогда прокуроры утверждали, что эти люди могли стать жертвами торговли людьми: их якобы обманом завербовали и втянули в деятельность по распространению наркотиков, о которой они изначально не знали. После того как российские власти отказались пересматривать приговоры, Генпрокуратура повторно направила запрос о помиловании.

Сейчас Николай Шепель проходит по делу об организации убийства более пяти человек в Украине. По версии следствия, он завербовал десять человек для совершения заказных убийств. Среди предполагаемых целей — руководители предприятий, украинские офицеры и журналист Дмитрий Гордон.