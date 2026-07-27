Обманутым клиентам турфирмы помогут получить оплаченные услуги.

Граждан, которые стали жертвами мошенничества со стороны представителей туристической компании, призывают обратиться в Патронатную ассоциацию Национальной ассоциации экономических агентов туризма Молдовы (AP ANAT).

Специалисты намерены проверить бронирования и выяснить, могут ли пострадавшие получить хотя бы часть уже оплаченных туристических услуг, пишет agora.md

Председатель AP ANAT Moldova Ион Алекса вместе с представителями ассоциации рассмотрит обращения граждан и проверит возможность исполнения оплаченных бронирований.

Ассоциация также призывает туристов заранее проверять информацию о туроператоре или агентстве — убедиться, что компания работает легально, располагает необходимыми документами и, по возможности, является членом профессиональной организации.

Перед оплатой туристам рекомендуют обязательно заключать договор и внимательно изучать его условия, включая перечень услуг, правила отмены и обязательства сторон. Кроме того, следует сравнивать цены разных агентств и настороженно относиться к предложениям, которые значительно дешевле рыночных.

AP ANAT предупреждает, что недостаточно прозрачная деятельность отдельных агентств и посредников может привести к потере денег и срыву запланированного отдыха.

Рекомендации появились после того, как сотни туристов были обмануты представителями одной из компаний, продававшей путевки в Турцию по привлекательным ценам. Администратор компании 24 июля была помещена под предварительный арест сроком на 30 суток.