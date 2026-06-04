Объединённая контрольная комиссия утвердила двух военных наблюдателей от Молдовы.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с обеспечением свободного передвижения граждан по дорогам общего пользования в Зоне безопасности. Отдельное внимание было уделено доступу представителей средств массовой информации с правого берега Днестра в Зону безопасности и на заседания комиссии, передает radiochisinau.md

Кроме того, молдавская делегация проинформировала участников заседания о планах Государственной администрации автомобильных дорог провести техническое обследование мостов через Днестр. Цель работ — оценка технического состояния сооружений и подготовка планов по их ремонту.

Проверки мостов намечены на июнь–июль 2026 года. В этой связи представители Кишинёва призвали обеспечить беспрепятственный доступ специалистов, которые будут участвовать в обследовании объектов.