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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 11:26
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НЦБК проводит обыски по делу о канализационном проекте на 40 млн леев

Правоохранители провели следственные действия по делу о возможном злоупотреблении служебным положением при реализации крупного инфраструктурного проекта в Яловенском районе.

НЦБК проводит обыски по делу о канализационном проекте на 40 млн леев.
НЦБК проводит обыски по делу о канализационном проекте на 40 млн леев.

Речь идёт о контракте на строительство системы канализации и очистки сточных вод стоимостью около 40 миллионов леев, который, согласно материалам дела, так и не был завершён, несмотря на многолетнюю реализацию, сообщает rupor.md

По данным следствия, в течение 2013–2024 годов подрядчик и ряд должностных лиц могли допускать серьёзные нарушения строительных норм и отклонения от проекта. Экспертиза, проведённая государственной службой строительной экспертизы, выявила существенные несоответствия выполненных работ проектной документации.

Как отмечается в материалах расследования, для завершения объекта теперь потребуется демонтаж части конструкций и новые работы стоимостью более 2 млн леев.

В рамках дела проводятся обыски в Яловенском и Теленештском районах.

«Работы выполнены с многочисленными нарушениями, а объект не соответствует утверждённому проекту», — говорится в заключении экспертов.

«Следствие продолжает устанавливать обстоятельства дела и всех участников схемы», — отмечают правоохранительные органы, подчеркнув, что все лица считаются невиновными до вынесения окончательного судебного решения.

Источник
rupor.md logorupor
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