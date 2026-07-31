Новый контингент молдавских миротворцев приступил к миссии KFOR в Косово.

Военнослужащие Национальной армии Республики Молдова официально начали участие в международной миротворческой операции KFOR в Косово. В состав нового контингента KFOR-25 вошел 41 профессиональный военный.

Церемония передачи полномочий от предыдущего состава (KFOR-24) к новому прошла на территории многонациональной базы Camp Villaggio Italia. В мероприятии приняли участие руководитель Регионального командования «Запад» полковник Джузеппе Де Блази и личный состав базы, передает rupor.md

В ходе церемонии командир контингента KFOR-24 майор Илие Чобану передал флаг и обязанности руководителя майору Антону Пугачу. Новый командир будет возглавлять молдавское подразделение в течение следующих шести месяцев. Военнослужащие завершившегося призыва KFOR-24 за успешное выполнение задач международной миссии были удостоены медалей за участие в миротворческой операции.

В течение полугодичного мандата перед бойцами KFOR-25 поставлен ряд ключевых задач:

Охрана и оборона объектов стратегического значения.

Обеспечение безопасности базы «Camp Villaggio Italia» и монастыря Дечани.

Инженерная разведка и обнаружение взрывоопасных предметов в зоне ответственности.

Участие в операции KFOR под руководством НАТО, созданной в 1999 году, остается для Республики Молдова одним из главных направлений вклада в международные усилия по поддержанию мира и глобальной безопасности.