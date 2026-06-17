Новый Генеральный план Кишинёва: завершены 12 базовых исследований.

По словам мэра Иона Чебана, документ имеет стратегическое значение для будущего развития столицы и должен определить направления урбанистической политики на годы вперёд.

Об этом пишет rupor.md

Работа над новым PUG ведётся консорциумом учреждений из Республики Молдова и Румынии под координацией компании S.C. ARHICON S.R.L. В проект вовлечены профильные академические и проектные структуры, включая Технический университет Молдовы и Университет архитектуры и урбанистики «Ион Минку». В рамках подготовки уже завершены 12 отраслевых исследований, охватывающих социальную, экономическую, транспортную, экологическую и инфраструктурную сферы.

В мэрии уточнили, что действующий Генеральный план был утверждён в 2007 году и оставался актуальным до 2025 года. В 2025 году начался процесс его обновления с целью адаптации города к современным вызовам и долгосрочному развитию.

Отдельно подчёркивается, что перед заключением контракта было проведено пять неудачных процедур государственных закупок из-за отсутствия участников или несоответствия требованиям. После повторного тендера контракт был заключён в соответствии со всеми юридическими нормами.