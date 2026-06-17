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rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 17:18
2 039
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Новый Генеральный план Кишинёва: завершены 12 базовых исследований

По словам мэра Иона Чебана, документ имеет стратегическое значение для будущего развития столицы и должен определить направления урбанистической политики на годы вперёд.

Новый Генеральный план Кишинёва: завершены 12 базовых исследований.
Новый Генеральный план Кишинёва: завершены 12 базовых исследований.

Об этом пишет rupor.md

Работа над новым PUG ведётся консорциумом учреждений из Республики Молдова и Румынии под координацией компании S.C. ARHICON S.R.L. В проект вовлечены профильные академические и проектные структуры, включая Технический университет Молдовы и Университет архитектуры и урбанистики «Ион Минку». В рамках подготовки уже завершены 12 отраслевых исследований, охватывающих социальную, экономическую, транспортную, экологическую и инфраструктурную сферы.

В мэрии уточнили, что действующий Генеральный план был утверждён в 2007 году и оставался актуальным до 2025 года. В 2025 году начался процесс его обновления с целью адаптации города к современным вызовам и долгосрочному развитию.

Отдельно подчёркивается, что перед заключением контракта было проведено пять неудачных процедур государственных закупок из-за отсутствия участников или несоответствия требованиям. После повторного тендера контракт был заключён в соответствии со всеми юридическими нормами.

Источник
rupor.md logorupor
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