noi.md
27 Мая 2026, 18:34
837
Новые правила техники безопасности на рабочем месте: инспекторы смогут вмешиваться незамедлительно

Инспекторы труда смогут отдавать распоряжения о временном прекращении определенных работ или видов деятельности в случае серьезной и непосредственной угрозы здоровью или безопасности работников.

Новые положения включены в Закон № 311 от 18 декабря 2025 года, дополняющий Закон о Государственной инспекции труда, передает noi.md

Новое положение предоставляет Государственной инспекции труда возможность оперативно вмешиваться в ситуации, которые могут привести к несчастным случаям на производстве или поставить под угрозу физическую целостность и здоровье работников. Мера может применяться полностью или частично к определенным работам, видам деятельности, операциям или рабочим процессам, осуществляемым в конкретном месте.

Согласно законодательным положениям, приостановка будет предписана распоряжением, выданным инспектором труда. Документ будет включать в себя перечень видов деятельности, которые необходимо прекратить, место применения меры, причины ее применения, элементы, считающиеся серьезными и непосредственными рисками, а также необходимые условия для возобновления деятельности.

После применения меры Государственная инспекция труда должна в течение трех рабочих дней уведомить компетентный суд для подтверждения решения. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней. Возобновление деятельности возможно после устранения причин, приведших к применению меры. 

Работодатель обязан уведомить Государственную инспекцию труда об устранении недостатков, а инспектор должен проверить ситуацию в течение трех рабочих дней. 

Если проверка не будет проведена в установленный законом срок, возобновление деятельности не может быть предотвращено.

Источник
noi.md
