Новые правила для химической продукции: парламент одобрил законопроект.

Химическая продукция, продаваемая в Республике Молдова, должна будет соответствовать более строгим правилам классификации, маркировки и упаковки. Это предусматривает законопроект, принятый сегодня парламентом во втором чтении.

Законопроект направлен на приведение национального законодательства в соответствие с нормами Европейского союза в области обращения с химическими веществами, а также на усиление мер по защите здоровья населения и окружающей среды, передает realitatea.md

Таким образом, химическая продукция, реализуемая в Республике Молдова, должна будет соответствовать установленным требованиям до ее выпуска на рынок. На этикетках необходимо будет четко указывать информацию об опасностях и мерах предосторожности, в том числе с помощью соответствующих пиктограмм, сигнальных слов, а также предупреждений об опасности и мерах предосторожности.

Еще одно положение касается обязанностей импортеров, дистрибьюторов и компаний, использующих химические вещества и смеси в своей деятельности. При выпуске на рынок смесей, классифицированных как опасные для здоровья, они будут обязаны предоставлять Национальному агентству общественного здоровья информацию, необходимую для реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения.

Законопроект также обновляет положения, касающиеся разрешительных документов для химической продукции, и вводит новые понятия в этой сфере, в том числе категорию использования или воздействия, сценарий воздействия, импорт и получателя вещества или смеси.

Законопроект, разработанный Министерством окружающей среды, за некоторыми исключениями вступит в силу через девять месяцев после публикации в «Официальном мониторе Республики Молдова».