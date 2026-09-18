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ipn.md logoipn
18 Сентября 2026, 21:21
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Новое судебное заседание по делу Иона Крянгэ отложено по причине его госпитализации

Судебное заседание по делу бывшего главы юридического управления парламента Иона Крянгэ, обвиняемого в государственной измене, было отложено в связи с его госпитализацией.

Новое судебное заседание по делу Иона Крянгэ отложено по причине его госпитализации. Фото: ipn.md
Новое судебное заседание по делу Иона Крянгэ отложено по причине его госпитализации. Фото: ipn.md

Эту информацию подтвердил для IPN прокурор по делу Думитру Штефырцэ, передает ipn.md

В среду суд постановил продлить ещё на 60 дней судебный контроль в отношении Иона Крянгэ.

Бывшему чиновнику предъявлены обвинения в государственной измене и заговоре против государства. По данным прокуратуры, в 2023–2024 годах он якобы поддерживал переписку и проводил тайные встречи с помощником военного атташе посольства Российской Федерации в Кишинёве.

Он был задержан в июле 2024 года, когда, предположительно, получил 500 долларов от российского чиновника. Ион Крянгэ своей вины не признаёт.

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Источник
ipn.md logoipn
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