Новак: Общество потрясено скандалом с TUX, но новые пирамиды продолжают работать.

Председатель комиссии по правам человека и межэтническим отношениям обратил внимание на растущее число новых схем в социальных сетях, которые активно продвигают инфлюенсеры и блогеры, — и все это вскоре после громкого скандала вокруг инвестиционной платформы TUX, пишет logos-pres.md

«Общество было потрясено скандалом с инвестиционной платформой TUX. Мы видим, что в последнее время появилось множество блогеров, инфлюенсеров и так далее, которые продвигают уже другие финансовые пирамиды, различные инвестиционные платформы, вводящие людей в заблуждение и выкачивающие последние деньги из карманов граждан Республики Молдова», — заявил Новак на заседании парламента.

Депутат подчеркнул, что агрессивная реклама в онлайн-пространстве на самом деле представляет собой преступную схему, спекулирующую на финансовой уязвимости населения. По его словам, предыдущие дискуссии в профильных комитетах не внесли достаточной ясности в этот вопрос, в связи с чем в состав пленарного заседания было запрошено приглашение министра Даниеллы Мисаил-Никитин.

«…Чтобы она представила информацию о ситуации с инвестиционными платформами, действующими на территории Республики Молдова, в частности, об их количестве и о том, кто стоит за этими платформами. Мы хотим ясности: что было сделано в сфере TUX и других инвестиционных платформ?» — добавил депутат.

Несмотря на приведенные аргументы о рисках, которым подвергаются граждане, попытка вынести тему на широкое обсуждение провалилась. Предложение о заслушивании министра внутренних дел не набрало необходимого количества голосов — его поддержали всего 32 депутата.

Напомним, предполагаемые убытки участников так называемой инвестиционной платформы TUX оцениваются примерно в 48 миллионов евро.