29 Мая 2026, 07:36
Новак: Общество потрясено скандалом с TUX, но новые пирамиды продолжают работать

Депутат Григоре Новак потребовал официальных объяснений от руководства МВД относительно мер, принимаемых против платформ, которые обещают быстрый заработок, но «лишают граждан последних сбережений».

Председатель комиссии по правам человека и межэтническим отношениям обратил внимание на растущее число новых схем в социальных сетях, которые активно продвигают инфлюенсеры и блогеры, — и все это вскоре после громкого скандала вокруг инвестиционной платформы TUX, пишет logos-pres.md

«Общество было потрясено скандалом с инвестиционной платформой TUX. Мы видим, что в последнее время появилось множество блогеров, инфлюенсеров и так далее, которые продвигают уже другие финансовые пирамиды, различные инвестиционные платформы, вводящие людей в заблуждение и выкачивающие последние деньги из карманов граждан Республики Молдова», — заявил Новак на заседании парламента.

Депутат подчеркнул, что агрессивная реклама в онлайн-пространстве на самом деле представляет собой преступную схему, спекулирующую на финансовой уязвимости населения. По его словам, предыдущие дискуссии в профильных комитетах не внесли достаточной ясности в этот вопрос, в связи с чем в состав пленарного заседания было запрошено приглашение министра Даниеллы Мисаил-Никитин.

«…Чтобы она представила информацию о ситуации с инвестиционными платформами, действующими на территории Республики Молдова, в частности, об их количестве и о том, кто стоит за этими платформами. Мы хотим ясности: что было сделано в сфере TUX и других инвестиционных платформ?» — добавил депутат.

Несмотря на приведенные аргументы о рисках, которым подвергаются граждане, попытка вынести тему на широкое обсуждение провалилась. Предложение о заслушивании министра внутренних дел не набрало необходимого количества голосов — его поддержали всего 32 депутата.

Напомним, предполагаемые убытки участников так называемой инвестиционной платформы TUX оцениваются примерно в 48 миллионов евро.

Источник
logos.press.md logologos
