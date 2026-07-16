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ziua.md logoziua
16 Июля 2026, 11:00
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Новак о миллионных доходах от «Молдовагаза»: Я пожертвовала всю последнюю выплату

Госсекретарь Министерства энергетики Каролина Новак, получившая в 2025 году 2,25 млн леев за работу в наблюдательном совете АО «Молдовагаз», заявила, что полностью пожертвовала последнюю выплату.

Новак о миллионных доходах от «Молдовагаза»: Я пожертвовала всю последнюю выплату.
Новак о миллионных доходах от «Молдовагаза»: Я пожертвовала всю последнюю выплату.

По словам Каролины Новак, пожертвование было сделано около двух недель назад и направлено неправительственной организации "Comunitate, Copil și Familie" ("Сообщество, ребенок и семья"), пишет ziua.md

«Около двух недель назад я перечислила всю сумму последней полученной выплаты неправительственной организации "Comunitate, Copil și Familie". Все эти средства будут использованы для покупки дома для матери, воспитывающей восьмерых детей», — заявила госсекретарь.

Каролина Новак была назначена государственным секретарем Министерства энергетики в марте 2023 года. Должность члена наблюдательного совета «Молдовагаза» от правительства она занимает с мая 2025 года.

В прошлом году Каролина Новак задекларировала 546 444 лея заработной платы, полученной в Министерстве образования, а также 2 250 550 леев в качестве члена наблюдательного совета компании «Молдовагаз». Кроме того, согласно декларации об имуществе и доходах, в 2025 году она получила пособие в размере 21 601 лея от государственного предприятия «Костештский гидроэнергетический узел».

Источник
ziua.md logoziua
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