theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
28 Мая 2026, 15:02
5 538
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Носатый: В Тирасполе приоритеты направлены на милитаризацию, а не на проблемы людей

Несмотря на глубокий экономический кризис в приднестровском регионе, администрация Тирасполя продолжает уделять приоритетное внимание военной деятельности. Об этом заявил министр обороны Анатолий Носатый.

Носатый: В Тирасполе приоритеты направлены на милитаризацию, а не на проблемы людей.
Носатый: В Тирасполе приоритеты направлены на милитаризацию, а не на проблемы людей.

Чиновник подчеркнул, что, хотя лидеры Приднестровья говорят о финансовых трудностях и нехватке ресурсов, учения и мероприятия военных структур на левом берегу Днестра не были сокращены, передает tvrmoldova.md

«Интересно, что, несмотря на экономический кризис и связанные с ним проблемы, они продолжают проводить частые мероприятия. Это говорит о том, что всё обстоит не так, как они утверждают. А если даже у них действительно тяжелая ситуация, то приоритеты направлены в совершенно другое русло», — заявил Анатолий Носатый.

Министр обороны также отметил, что сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует: администрация Тирасполя делает акцент на сохранении военных структур в ущерб социальным проблемам населения.

«Видно, что о людях они не заботятся, их гораздо больше волнует милитаризация этого режима», — добавил глава оборонного ведомства.

В то же время министр обороны вновь заявил, что главной угрозой безопасности Республики Молдова остаётся незаконное присутствие российских войск на территории левобережья Днестра.

«Незаконное присутствие российских войск, дислоцированных на левом берегу Днестра, представляет угрозу национальной безопасности. Кроме того, существование неконтролируемой территории и наличие многочисленных военизированных формирований, которые не подконтрольны конституционным властям, также создают угрозу безопасности государства», — подчеркнул Анатолий Носатый.

При этом министр особо отметил, что жители приднестровского региона являются гражданами Республики Молдова, а власти Кишинёва выступают исключительно за мирное урегулирование конфликта.

«Люди, которые там находятся, — это наши люди, они являются гражданами Республики Молдова. У нас нет никаких планов или стратегий по разрешению приднестровского конфликта иным путём, кроме мирного», — заключил министр обороны.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте