Носатый: В Тирасполе приоритеты направлены на милитаризацию, а не на проблемы людей.

Чиновник подчеркнул, что, хотя лидеры Приднестровья говорят о финансовых трудностях и нехватке ресурсов, учения и мероприятия военных структур на левом берегу Днестра не были сокращены, передает tvrmoldova.md

«Интересно, что, несмотря на экономический кризис и связанные с ним проблемы, они продолжают проводить частые мероприятия. Это говорит о том, что всё обстоит не так, как они утверждают. А если даже у них действительно тяжелая ситуация, то приоритеты направлены в совершенно другое русло», — заявил Анатолий Носатый.

Министр обороны также отметил, что сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует: администрация Тирасполя делает акцент на сохранении военных структур в ущерб социальным проблемам населения.

«Видно, что о людях они не заботятся, их гораздо больше волнует милитаризация этого режима», — добавил глава оборонного ведомства.

В то же время министр обороны вновь заявил, что главной угрозой безопасности Республики Молдова остаётся незаконное присутствие российских войск на территории левобережья Днестра.

«Незаконное присутствие российских войск, дислоцированных на левом берегу Днестра, представляет угрозу национальной безопасности. Кроме того, существование неконтролируемой территории и наличие многочисленных военизированных формирований, которые не подконтрольны конституционным властям, также создают угрозу безопасности государства», — подчеркнул Анатолий Носатый.

При этом министр особо отметил, что жители приднестровского региона являются гражданами Республики Молдова, а власти Кишинёва выступают исключительно за мирное урегулирование конфликта.

«Люди, которые там находятся, — это наши люди, они являются гражданами Республики Молдова. У нас нет никаких планов или стратегий по разрешению приднестровского конфликта иным путём, кроме мирного», — заключил министр обороны.