Носатый о пролетах дронов в Молдове: Вот зачем нам надо укреплять ПВО.

Россия продолжает пренебрегать нацбезопасностью Молдовы и напрямую угрожать нашим гражданам. Об этом заявил министр обороны Анатолий Носатый, комментируя инциденты 24 сентября с пролетами и взрывами беспилотников.

По словам министра, зафиксированные факты свидетельствуют о продолжающихся рисках для национальной безопасности, пишет rupor.md

«Российская Федерация продолжает пренебрегать национальной безопасностью Республики Молдова и напрямую угрожать безопасности наших граждан», — заявил Носатый.

Глава оборонного ведомства также обратился к дискуссиям вокруг необходимости модернизации системы противовоздушной обороны, отметив бескомпромиссность ситуации.

«В этих условиях те, кто до сих пор задается вопросом, зачем нам необходимо укреплять возможности противовоздушной обороны, проявляют либо безответственность по человеческой жизни, либо выступают на стороне агрессора», — подчеркнул министр.

Носатый акцентировал внимание на том, что масштаб подобных происшествий вышел за рамки единичных эпизодов.

«Эти инциденты больше не могут трактоваться как изолированные случаи. Они представляют реальную опасность для людей и безопасности нашей страны», — резюмировал он.

В завершение глава Минобороны заверил, что профильные структуры продолжат круглосуточный мониторинг воздушного пространства и предпримут все необходимые меры для защиты территории и жителей государства.

Утром 24 сентября 2026 года сразу четыре беспилотных летательных аппарата незаконно пересекли воздушное пространство Республики Молдова, при этом два из них сдетонировали на земле. Один из взрывов произошел в поле на территории Флорештского района, а еще один инцидент был зафиксирован в районе Каменки. По данным экспертов Национальной полиции, один из упавших аппаратов оказался дроном типа «Гербера» с камерой, впервые обнаруженным в стране.