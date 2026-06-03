Нормы и штрафы применения кассовых аппаратов актуализируют.

Новые нормы включены в проект поправок в Кодекс о правонарушениях РМ. Документ подготовлен Министерством юстиции для устранения пробелов в регулировании деятельности молдавских контролирующих органов и повышения эффективности контроля. Консультации по проекту продлятся до 23 июня, пишет logos-pres.md

Изменения предлагается внести в статью кодекса, касающуюся правил использования ККО.

Чтобы снять риск двойного наказания за нарушение правил использования кассового оборудования, часть санкций, действующих для юрлиц, из Кодекса о правонарушениях исключат. Причина в том, что подобная ответственность прописана и в Налоговом кодексе.

Кроме того, предлагается ввести новый штраф в размере от 100 у.е. до 200 у.е. для должностных лиц поставщиков ККО. Он предусмотрен за передачу ГНС финансовой информации, не соответствующей техническим требованиям на момент сертификации.

Другое изменение касается лимита допустимого излишка или недостатка денежных средств в кассете (лотке) для денег ККО или в другом месте, специально предназначенном для получения и временного хранения денежных средств от текущей деятельности. Его предложено утроить — с 50 леев до 150 леев.